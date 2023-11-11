İsrail hastanelere yönelik saldırılarını arttırdı

Gazze'de 36 gündür süren çatışmada hastaneler artık sıradan hedefler haline geldi. İsrail ordusu peş peşe hastane yerleşkelerini hedef aldı. Sokak çatışmalarının sesi hasta odalarından duyulur oldu. İsrail kara birlikleri Gazze merkezine yaklaştıkça kente yönelik hava bombardımanı da yoğunlaştı.

Elektrik ve suyun tamamen kesildiği Endonezya Hastanesinde artık ameliyat yapılamıyor. Bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa'nın yerleşkesine top ve havan atışları yapıldı.

El Nasr hastanesinin yanı başında İsrail tankları görüldü. Kudüs hastanesinde yoğun bakım cihazlarının çalışması için zorunlu olan akaryakıt tükendi.



Cephe hattındaki 3 başka sağlık tesisiyle İsrail ordusu tarafından ele geçirildi, içeridekiler zorla tahliye edildi.

Kent merkezine ilerleyen İsrail ordusu sivilleri göçe zorlamak için hastanelere yönelik saldırılarını artırdı.

Son iki günde Gazze Şeridinin kuzeyindeki tüm hastaneler hedef oldu. Çok sayıda kişi, güvenli olduğunu düşünerek sığındıkları hastanelerin koridorlarında veya bahçelerine kurdukları derme çatma çadırlarda barınıyor.

Saldırıların ardından birçok kişi korkarak hastaneleri terk etmeye başladı. Ancak yaralılar ve yakınları için gidecek bir yer yok.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bilgi veren Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden en az 18'inin çalışamaz halde olduğunu söyledi. Ghebreyesus, hastanelere derhal yardım malzemesi ulaştırılması çağrısında bulundu.

İsrail'e bir çağrı da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. İsrail'in terör saldırıları karşısında kendini savunma hakkını desteklediklerini belirten Macron, yine de hiçbir şeyin Gazze'deki bebek ölümlerini meşrulaştırmayacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'e "Gazze bombardımanını durdur" diye seslendi.

Bu çağrılara rağmen gece boyunca hastanelerin çevresinde şiddetli sokak çatışmaları yaşandı. Karada ilerleyen birliklere destek için atılan fişekler ve bombalarsa Gazze'de gece gökyüzünü aydınlattı.