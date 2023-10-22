İsrail-Hamas çatışmalarında 16. gün

İsrail-Hamas çatışmasının 16. gününe girildi. Filistinlilerin can kaybı 4 bin 300'ü aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti. Gazze'ye yönelik hava saldırılarını daha da artıracaklarını açıklayan İsrail ordusu gece boyunca Filistin'i bombaladı. Gazze'de bir pazar yeri, Batı Şeria'daysa cami hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 16. gününde sürüyor.

"Hava saldırılarını artıracağız"

İsrail ordu sözcüsü beklenen kara operasyonuna işaret etti. İsrail askerleri Gazze'ye girmeden önce hava saldırılarının artacağını söyledi.

Bu açıklamadan hemen sonra İsrail savaş uçakları Filistin genelinde çok sayıda hedefi vurdu.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bir kafe, kuzeydeki Beyt Lahiya'da ise bir ev bombalandı.

Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Tövbe Camisi ile Gazze kent merkezinin 10 kilometre güneyindeki Nusayrat Çarşısı da uçakların hedefi oldu. Bombardıman sonrası çarşıda büyük çaplı yangın çıktı. Saldırılarda 10'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Cenin'de bir cami hedef aldı

İsrail saldırıları Hamas kontrolündeki Gazze'yle sınırlı kalmadı. Savaş uçakları, işgal altındaki Batı Şeria'yı da bombaladı. Hedefte bir cami vardı. En az 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Cami vurduğunu kabul eden İsrail ordusu, hedeflerinin, ibadethane altındaki tüneller olduğunu iddia etti.

Kara harekâtı olacak mı?

Gazze sınırında on binlerce İsrail askerinin kara harekâtı için bekleyişiyse sürüyor.

Daha önce İsrail Ekonomi Bakanı, hükümetin orduya yeşil ışık yaktığını, operasyon kararının orduya ait olduğunu söylemişti.

Dün sınırdaki askerleri ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de “Gazze Şeridi’ne gireceğiz” diyerek operasyonun yakın olduğunu söyledi.

ABD'den İsrail'e bekleyin baskısı

Amerika birleşik devletleri ise kara harekâtını ertelemesi için İsrail'e baskı yapmayı sürdürüyor.

Gazetecilerin sorusu üzerine Biden, İsrail'in Gazze'yi işgalini geciktirmek için İsrail tarafıyla diyaloğu sürdürdüğünü söyledi.

Amerikan basınına göre Beyaz Saray, kara harekâtı ile rehinelerin riske atılmasını istemiyor. Çatışmalara Hizbullah'ın da dâhil olmasından da endişe ediliyor.