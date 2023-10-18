İsrail-Hamas çatışmalarında 12. gün

Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan saldırının yankıları sürerken bölgeden bombardıman haberleri gelmeyi sürdürüyor. İsrail güçleri, akşam saatlerinde bir camiyi hedef aldı.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Öte yandan İsrail, bir kez daha Gazze'de bulunan sivilleri güneye gitmeleri konusunda uyardı. Bununla birlikte, İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 3 bini aşarken, çatışmalarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı bin 400'ü geçti. Bununla birlikte İsrail, Gazze'nin güneyindeki sivillere Mısır aracılığı ile gıda, su ve ilaç yardımını engellemeyeceğini açıkladı.

İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı dün gece yaşandı. İsrail, el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı, saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti, 28'i ağır olmak üzere 342 kişi yaralandı. Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı. Hamas misilleme olarak Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi. Hizbullah'sa bugünü "İsrail'e karşı öfke günü" ilan etti.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği ve 471 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının tüm sorumluluğunun doğrudan Tel Aviv yönetimine ait olduğunu belirtti. İsrail'in "yalan hikayeler uydurarak yaptığı katliamın gerçeğini saptırmaya çalıştığı" kaydedilen açıklamada, "Hastaneyi bombalamakla tehdit eden faşist işgal güçleri, 23 ambulansı vurdu; aileleriyle 25'ten fazla doktoru, 3 binin üzerinde Filistinli sivili öldürdü. Bu kişilerin yüzde 70'i çocuk ve kadındı." ifadesi kullanıldı.

İslami Cihad Hareketi ise Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını yalanlayarak, bunun asılsız olduğunu belirtti.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanlık Ofisi, "Rehineler teslim edilene kadar Gazze'ye insani yardım yapılmayacak. Ancak, Gazze'nin güneyindeki sivillere Mısır aracılığıyla diğer ülkelerden gelen gıda, su ve ilaç yardımını engellemeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının ardından Gazze'den bir kez daha bombardıman sesleri yükseldi. İsrail savunma güçleri, son 24 saatte Gazze şeridi boyunca bir çok askeri hedefe saldırı düzenlendiğini açıkladı.

BU KEZ DE CAMİ HEDEF ALINDI

İsrail güçleri akşam saatlerinde de bir camiyi hedef aldı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Ayn Calut Kuleleri yakınında bir camiyi hedef aldığını, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hamas'ın "operasyon karargahı", "roket ve tanksavar fırlatma pozisyonları" ile altyapılarının vurulduğu belirtildi. Ordu, vurulan yerler arasında altında Hamas'ın kaçakçılık için kullandığı tünellerin olduğu da vurguladı. Saldırılar sonucu Hamas'ın iki üyesinin daha öldürüldüğü bildirildi.

SİVİLLERİN GÜNEYE GİTMESİ İÇİN UYARI

İsrail ordusu bir kez daha hala Gazze'de bulunan sivilleri kendi güvenlikleri için güneye gitmeleri konusunda uyardı.

İsrail'in yeni tahliye uyarısında, Gazze'nin güneyindeki Al-Mawasi'de yardımın sağlanabileceği bir "insani bölge" bulunduğu kaydedildi.

Mısır ise Gazze sınırındaki, Refah Sınır Kapısı'nı açmayı reddettiği iddialarının "yanlış ve uygunsuz" olduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Jonathan Conricus, tahliye uyarısının yapıldığı ilk günden bu yana en az 600 bin Filistinlinin kuzeyden güneye kaçtığını, ancak yüzbinlercesinin kuzeyde kaldığını söyledi.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 4 BİN 400'ü AŞTI

Diğer taraftan, tırmananan Filistin-İsrail çatışması her iki taraftan da 4 bin 400'den fazla kişinin hayatına mal oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda toplam 3 bin 61 Filistinlinin öldüğünü ve 13 bin 750'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail tarafındaki ölü sayısının ise bin 400'ün üzerine çıktığı ve 4 bin 229 kişinin de yaralandığını belirtildi.