İsrail-Hamas çatışmalarında 10. gün

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 10. gününde devam ediyor. Saldırılarda 750'si çocuk 2 bin 750 Filistinli hayatını kaybederken İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde.

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamaya devam etti. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insanı dram her geçen gün derinleşiyor. İşte İsrail-Gazze hattında son 24 saatte yaşananlar...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 10. gününde de sürüyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunu, Şucaiyye ve Zeytun mahallelerini, kentin kuzeyini yoğun bombardıman altında tuttu. Hava saldırılarında özellikle ana yolların hedef alındığına dikkati çektiği belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı saldırılarda ölen Filistinli sayısının 2 bin 750'yi aştığını duyurdu.

İsrail'in güneyi gece boyunca Hamas saldırılarının hedefindeydi. Tel Aviv ve Aşkelon semalarından patlama sesleri yükseldi. Demir Kubbe Hamas'ın attığı roketleri havada imha etti. Bat Yam ve Aşkelon'a düşen roketler maddi hasara neden oldu.

Sabah saatlerindeyse İsrail, Batı Şeria ve pek çok farklı noktada operasyonlar yaptı. Onlarca Filistinli gözaltına alındı.

İNSANİ DRAM DERİNLEŞİYOR!



İsrail'in bombardımanı yoğunlaştıkça Gazze'de insani dram derinleşiyor. Morglar ve hastaneler dolup taşıyor. Ölen ve yaralanan çocukların sayısı hızla artıyor.

Hastaneler yaralılara müdahale etmekte zorlanıyor. Elektrik, su ve yiyecek sıkıntısı giderek artıyor. İsrail bombardımanında yakınlarını kaybeden ve evleri yıkılan Gazzeliler çaresizlik içinde.

Çatışmaların karşı tarafı İsrail'deyse Hamas'ın rehin aldığı kişilerin ailelerinin endişeli bekleşiyi sürüyor. Roket saldırılarının sürdüğü İsrail kentlerinde panik ve korku havası hakim.

KARA HAREKATI NE ZAMAN?

Gazze sınırındaki askeri hareketlilik devam ederken dünya kamuoyu İsrail'in kara harekatına odaklanmış durumda. Harekatın ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Ancak Amerikan New York Times gazetesi internet sitesinde harekatın hava şartlarından dolayı birkaç gün erteleneceğini yazdı.



LÜBNAN SINIRINDA ÇATIŞMA



İsrail'in Lübnan sınırı Lübnan Hizbullahı ile İsrail ordusu arasında çatışmalara sahne oluyor. Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı yapıldı. İsrail saldırı yapılan noktaları vurduğunu duyurdu. İsrail ordusu sivillere Lübnan sınırına 4 km'den fazla yaklaşmama çağrısı yaptı

BIDEN: İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİ HATA OLUR



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını söyledi. Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini belirten Biden, "Bölgede Filistin devleti de olmalı" ifadesini kullandı.



ABBAS: HAMAS'IN EYLEMLERİ FİLİSTİN'İ TEMSİL EETMİYOR



Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durması ve acil insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın eylemlerinin Filistin halkını temsil etmediğini açıkladı. Abbas, Filistinlilerin tek temsilcisinin Filistin Kurtuluş Örgütü olduğunu aktardı. Filistin Devlet Başkanı, İsrail ve Hamas savaşındaki sivil ölümlerini kınadı. Her iki tarafa da "Rehine ve tutukluları serbest bırakın" çağrısı yaptı.

600 BİN FİLİSTİNLİ KUZEYDEN GÜNEYE GEÇTİ



İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas Hareketi ile yaşanan savaş sebebiyle Gazze'de 600 bin Filistinlinin kentin güneyine geçtiğini bildirdi.

İsrail ordusunun, gelecek günler içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun şekilde hedef alacağını belirten Hagari, "Dünyayı temin ederim ki, olaylara karışmayan vatandaşlara en az zarar vererek uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Bizimle düşmanlarımız arasındaki fark budur." ifadelerini kullandı.

BLİNKEN-FİDAN GÖRÜŞMESİ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı. Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştı.

NATO genişlemesi hususunun da ele alındığı görüşme talebinin ABD tarafından geldiği bilgisi paylaşıldı.

"İSRAİL NAZİLERİ HATIRLATIYOR"



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Reisi, İsrail'in davranışlarının Nazileri hatırlattığını söyledi. Reisi, "Saldırılar durmazsa, tüm tarafların eli tetikte olacak" dedi.

"İSRAİL BEYAZ FOSFOR KULLANDI"



Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Gazze'de yoğun nüfuslu sivil bölgelerde kullandığı beyaz fosfora dair kanıtlarını yayımladı. Uluslararası Af Örgütünün Kriz Kanıt Laboratuvarı tarafından doğrulanan video ve fotolar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de beyaz fosfor kullandığını gösteriyor.

AA'ya ait bu fotoğrafa ABD Savunma Bakanlığı Tanımlama Kodu'nun "beyaz fosfor esaslı mühimmat" için kullandığı D528 etiketli M825 ve M825A1 top mermileri açıkça görülüyor.