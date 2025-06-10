İsrail, Greta Thunberg'in sınır dışı edildiğini açıkladı

Aşdod limanına götürülen yelkenlide bulunan Greta Thunberg Fransa uçağına bindirilerek sınır dışı edildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, yelkenlideki 5 vatandaşının sınır dışı belgelerini imzalamayı reddettiğini duyurdu.

Belgeleri imzalamayı reddeden aktivistlerin İsrail mahkemesine çıkarılması bekleniyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye giderken İsrail güçleri tarafından durdurulan teknedeki gözaltına alınan 12 Filistin yanlısı aktivistin sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv havaalanına götürüldüğünü söylemişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı X'te, "Sınır dışı belgelerini imzalamayı ve İsrail'i terk etmeyi reddedenler yargı makamına çıkarılacak" paylaşımı yaptı.

Aynı hsaptan Greta Thunberg'in uçaktaki fotoğrafını paylaştı.

Eylemciler arasında, Türkiye kökenli iki kişi bulunuyor.

10 Haziran Salı sabahı Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Vatandaşlarımız dün akşam saatlerinde karaya çıkmışlardır. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkilileri, söz konusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüşmüşlerdir" mesajı verdi.

Şuayb Ordu ile Yasemin Acar'a gerekli desteğin sağlandığı belirtildi.

Gemi, İsrail'in deniz ablukasına karşı çıkarak Gazze'ye "sembolik" miktarda yardım götürmeye çalışıyordu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, geminin "İsrail kıyılarına güvenli bir şekilde yol aldığını" ve yolcularının "kendi ülkelerine dönmelerinin beklendiğini" açıkladı.

Daha önce yerel basında geminin limana vardığı yönünde haberler çıkmıştı.

Freedom Flotilla Coalition (FFC - Özgürlük Filosu Koalisyonu) Telegram uygulamasında daha önceki güncellemesinde "İletişim kayboldu" mesajı paylaşmıştı.

Mesajda, Madleen isimli teknede can yelekleriyle elleri havada insanlar görülüyordu.

Tekne Gazze'ye 185 kilometre mesafede durduruldu.

Greta Thunberg yayımladığı bir videoda, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından "yollarının kesilerek kaçırıldıklarını" açıkladı.