İsrail Gazze'ye kara harekatına başladı, 'temel gıda yardımına' izin verileceğini duyurdu

İsrail, 10 hafta süren ablukanın ardından "bir açlık krizinin gelişmemesi için Gazze'ye "temel miktarda gıdanın" girişine izin vereceğini duyurdu.

Başbakanlık Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada "İsrail Ordusu'nun tavsiyesi ve Hamas'ı yenmek için girişilen yoğun çatışmaların genişletilebilmesi adına operasyonel gereklilikler için, İsrail bir açlık krizinin gelişmemesini sağlamak için nüfusa temel miktarlarda gıda verilmesi uygulamasını başlatacak" denildi.

Açıklama, İsrail Ordusu'nın Gazze genelinde "yoğun kara operasyonlarına" başladığını duyurmasından saatler sonra yapıldı.

Pazar akşamı da saldırı tehdidi altında olduğu belirtilen bazı noktalar için tahliye talimatı verildi.

İsrail Ordusu, Pazar günkü yeni saldırı dalgası kapsamında aralarında bölgenin kuzeyindeki bir hastanenin de vurulduğu yerlere saldırılar yaptı.

İsrail güneydeki Han Yunus ile bölgenin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Cebeliye mülteci kamplarını vurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son 24 saatte en az 68 kişinin öldüğünü ve 361 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bu arada, Hamas'ın Katar'daki müzakerelerde yeni bir ateşkes planını masaya sürdüğü ve 60 günlük ateşkesle beraber dokuz rehineyi serbest bırakmayı önerdiği bildirildi.

İsrail ordusu harekat kapsamının genişletilmesiyle, rehinelerin serbest bırakılması ve "Hamas'ın yok edilmesi" olarak tanımladığı hedeflere ulaşma amacı güttüğünü söylüyor.

Cumartesi BBC'ye konuşan Hamas liderinin danışmanı Taher el-Nunu, yeni tur müzakerelerin Cumartesi günü Doha'da resmen başladığını söylemişti.

El-Nunu tarafların ön koşul olmadan masada olduğunu kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da görüşmeyi doğruladı.

Katz gelişmeyi, "bu ana kadar takındıkları uzlaşmaz tutumdan bir sapma" olarak nitelendirdi.

Hamas ve İsrail'den yetkililer aynı odada görüşmüyor.

Görüşme açıklaması, İsrail ordusunun, Gazze'nin "stratejik bölgelerini" ele geçirmek ve rehineleri kurtarmak üzere yeni bir harekat başlattığını duyurması sonrası geldi.

Ordunun X hesabından İngilizce yapılan paylaşımda 24 saat içinde "Gazze Şeridi'nde 150'den fazla terör hedefini vurulduğu" kaydedildi.

Harekatla, yedek kuvvetlerin de bulunduğu binlerce İsrail askerinin Gazze'ye girmesi bekleniyor.

İsrail, iki aylık ateşkesin bozulmasının ardından Mart ayında Gazze Şeridi'ne yardım ablukası uygulamaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü Gazze'de "çok sayıda insanın açlıktan öldüğünü" söyledi.

Gazze'nin kuzeyi ve ortasında yer alan sivillerin yeniden güneye gitmesi isteniyor.

Gazze'de bulunan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden Olga Cherevko, çoğunlukla Gazze'nin kuzeyinden olmak üzere son 24 saatte 20 binden fazla kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Cuma günü Beyt Lahya ve Cebaliya Mülteci Kampı'nda ağır bombardımanlar yaşandı. Filistinli acil yardım ekipleri çok sayıda cesedin hâlâ enkaz altında olduğunu belirtti.

İnsani kriz büyüyor

Bölgedeki insani kriz de devam ediyor. İsrail Mart ortasından bu yana bölgeye gıda, ilaç ve diğer yardım malzemelerinin girişini engelliyor.

BBC'ye bilgi veren yardım kuruluşları insanların açlık çektiğini, kirli sulardan hastalandıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Orta Doğu turunu bir ateşkese varılamadan tamamladı.

Ancak Trump, Gazze'de büyüyen açlık krizini ve yardım ihtiyacını kabul etti.

"Filistinlilere de yardım etmemiz gerek. Gazze'de çok sayıda insan açlıktan ölüyor, bu yüzden her iki tarafı da düşünmeliyiz" diye konuşan Trump, İsrail'in savaş planlarını destekleyip desteklemediği yönündeki soruya ise "Önümüzdeki ay içinde iyi şeyler olacağını" söyledi.