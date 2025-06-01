İsrail, Gazze'de yardım dağıtım noktasına saldırdı: 26 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir yardım dağıtım noktasına saldırı düzenlediği belirtildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, İsrail'in Gazze İnsani Vakfı tarafından idare edilen yardım dağıtım noktasına düzenlediği saldırıda en az 26 kişi hayatını kaybetti. İsrail'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

"İsrail araçlarından insanların üzerine ateş açıldı"

Gazze'deki kurtarma çalışanları, daha önce AFP haber ajansına yaptıkları açıklamada, yüz binlerce kişinin ABD destekli yardım dağıtım bölgesine gittiği sırada İsrail'in ateş açması sonucu en az 10 Filistinlinin öldüğünü, 100'ü aşkın yaralı olduğunu söylemişti.

Sivil savunma sözcüsü Mahmud Bassal, ajansa yaptığı açıklamada, "Yüz binlerce vatandaşın üzerine İsrail araçlarından açılan ateş sebebiyle en az 10 Filistinli öldürüldü, 100'ü aşkın kişi ise yaralandı" ifadelerini kullanmıştı.