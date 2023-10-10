İsrail: Gazze Şeridi'ne topyekûn abluka uygulayacağız

İsrail ordusu Hamas'ın saldırdığı Gazze yakınındaki bölgelerde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze Şeridi'ne topyekûn abluka uygulanacağını açıkladı.

Filistinli radikal İslamcı Hamas'ın saldırısıyla Cumartesi günü başlayan çatışmalar üçüncü gününe girdi. İsrail ordusu bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada Hamas militanlarının sızdığı Gazze etrafındaki bölgelerde kontrolü "tam olarak" ele geçirdiklerini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, gazetecilere yaptığı açıklamada ancak bölgede halen "teröristler" olabileceğini de ekledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Gazze'ye "topyekûn abluka" emri verdiğini açıkladı. Gazze'nin elektriksiz, gıdasız ve benzinsiz bırakılacağını ifade eden Gallant "Canavarca insanlarla savaşıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz" diye konuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre üç gündür süren çatışmalarda şimdiye kadar 700'den fazla İsrailli sivil ve asker hayatını kaybetti. Bu sayılarla İsrail'in kayıpları 1973'teki Yom Kippur Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en büyük kayıp oldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 493'e yükseldi. Açıklamada saldırılarda 2 bin 751 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İran'dan açıklama

İran Hamas'ın saldırılarında rolü olduğu iddiasını bir kez daha reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani "İran'ın rolü olduğu suçlamaları siyasi gerekçelere dayalı" dedi. Kenani İran İslam Cumhuriyeti'nin "Filistin dahil olmak üzere diğer ülkelerin karar süreçlerine müdahil olmadığını söyledi. İran'a yapılacak bir saldırı konusunda da uyarıda bulunan Kenani "İran'a karşı herhangi bir aptalca eylem korkunç bir yanıtla karşılık bulacaktır" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de, dün yaptığı açıklamada, İran'ın Filistinlilerin kendini savunma hakkını desteklediğini açıklamış ve Müslüman ülkelere Filistin halkını desteklemeye çağırmıştı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Hamas ve Filistin İslami Cihat Örgütü lideriyle telefonda görüştüğü de bildirildi.

Bir ABD yetkilisi, İran'ın Hamas'ın saldırılarını doğrudan desteklediğine dair bir değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu söyledi. Öte yandan Hamas'ın İran gibi ülkeler tarafından mali ve askeri açıdan desteklendiği yönünde hemen hemen şüphe de bulunmadığını belirtti.

Almanya Filistin'e kalkınma yardımlarını askıya aldı

Almanya Filistin bölgelerine yaptığı kalkınma yardımlarını geçici olarak askıya aldı. Almanya Kalkınma Bakanlığı Sözcüsü Berlin'de yaptığı açıklamada bu yıl ve gelecek yıl için Filistin için öngörülen yardımların askıya alındığını söyledi. Yapılan yardımların yeniden incelendiğini belirten bakanlık sözcüsü bu yıl ve gelecek yıl için öngörülen yardımın toplam tutarının 125 milyon euro civarında olduğunu belirtti.