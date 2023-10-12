İsrail-Filistin çatışmasında 6. gün

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 6. gününde de devam etti.

Gazze kentine düzenlenen saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail ile Hamas arasındaki karşılıklı saldırılarda can kaybı artıyor. İsrail'de ölü sayısı 1300'ün üzerine çıktı.

Filistin'de de kayıplar bin 200'e yükseldi. Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santraliyse yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. İsrail ordusu, "Kara harekatına hazırlanıyoruz. Gazze'de güvenlik duvarı kuruyoruz. Yaklaşan herkes vurulacak."" açıklamasını yaptı.

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. İsrail savaş uçaklarının kentin tüm bölgelerinde evleri gece boyunca bombaladı.



Ölü ve yaralılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail-Gazze hattında beşinci gün de çatışmalar ve bombardımanla geçti. Özellikle İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırmış durumda. Bölgede elektrikler de tamamen kesildi. Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgede elektrik yok.

Bir yandan da karşılıklı saldırılar sürüyor. Gazze'den atılan bir roket Aşkelon'daki bir hastaneye isabet etti. İsrail ordusu da 2006'dan bu yana ilk kez Hamas'ı M270 Çok Namlulu Roket Sistemiyle hedef aldığını açıkladı. Bombardımanda vurulan yerler arasında Gazze İslam Üniversitesi de var. Gazze'ye yönelik saldırılarda, fosfor bombası kullanıldığı da iddia ediliyor.

İnsani koridor açılması da gündemde. ABD, İsrail ve Mısır ile Gazze'deki sivillerin güvenli çıkışını sağlamak üzere görüşüyor. Birleşmiş Milletler de "Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak" uyarısı yapıyor.

İŞTE İSRAİL-FİLİSTİN HATTINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

11.00 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, X sosyal medya platformunda, Gazze'ye gıda, su ve yakıt gibi acil insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğini vurgulayan mesajını alıntılayarak paylaşım yaptı. Evrensel değerler ve insan onuruna her zaman, her yerde saygı gösterilmesinin önemine dikkati çeken Michel, bunların AB'nin özünü oluşturduğunu kaydetti. Michel, "Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir. Temel malzemeler en zor durumdaki kişilere ulaşmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

10:30 Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1203 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 763 kişinin yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Hastaneler tam kapasiteyle çalışıyor. İsrail saldırılarının artması ve oluşan yoğunluktan dolayı yaralı ve hastalar yerde yatıyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kudra ayrıca, İsrail'in devam eden elektrik, su ve yakıt kesintisinin, yaralı ve hastaların hayatlarını tehdit ettiğini, "korkunç bir sağlık ve çevre felaketine neden olduğunu" vurguladı.

0.15 ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmede İsrail'e verdikleri desteğin süreceğini ifade ettikleri bildirildi. Görüşmede İsrail'in "kendisini savunması ve halkını koruması sürecinde" ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin devam edeceği iletildi. Liderler, "Hamas teröristlerinin eşi benzeri görülmemiş ve dehşet verici saldırıları" karşısında düzenli temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.

10.00 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ın İsrail-Gazze çatışmlarını görüşmek üzere Lübnan'a gideceği duyuruldu.

09.45 CNN'e açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın Hamas militanlarının çocukların kafasını kestiğine dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.

09.20 Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas yarın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelecek.

09.15 Hamas İsrailli bir kadın ile iki çocuğunu serbest bıraktıklarını açıkladı.

09.10 İsrail ordusu, "Gazze'de güvenlik duverı kuruyoruz. Yaklaşan herkesi vuracağız." açıklamasını yaptı.