İsrail ateşkes ihlalini sürdürüyor: Gazze’de can kaybı 47 bin 487’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in saldırısı sonucu son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca daha önce yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, yıkılan binaların enkazından ise 24 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

Son verilerle birlikte İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 47 bin 487’ye, yaralı sayısının ise 111 bin 588’e yükseldiği kaydedildi.