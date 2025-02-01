İsrail ateşkes ihlalini sürdürüyor: Gazze’de can kaybı 47 bin 487’ye yükseldi
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 487’ye yükseldi.
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in saldırısı sonucu son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Ayrıca daha önce yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, yıkılan binaların enkazından ise 24 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.
Son verilerle birlikte İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 47 bin 487’ye, yaralı sayısının ise 111 bin 588’e yükseldiği kaydedildi.
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