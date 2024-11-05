İspanya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı

İspanya'da 29 Ekim'de özellikle ülkenin doğusundaki Valensiya bölgesinde büyük zarara neden olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e çıkarken, halen çok sayıda kayıp olduğu belirtiliyor.

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte, bazı araçlar tamamen sular altında kaldı ve birçok araç ve yerleşim yeri zarar gördü.

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 29 Ekim'de Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel felaketine karşı, 10 milyar 600 milyon avroluk acil yardım paketi kararı aldıklarını açıkladı.

Bakanlar Kurulunun haftalık olağan toplantısının ardından basına açıklama yapan Başbakan Sanchez, "Hızlı Müdahale ve Yeniden Yapılanma Planı" adıyla felaketten en fazla zararı gören Valensiya başta olmak üzere Kastilya-La Mancha ve Endülüs bölgelerinde tüm afet yerlerine hemen yardımların ulaştırılacağını kaydetti.

Afetzedeler için direkt yardım ve kredi kolaylığı kapsamında, ilk aşamada 10 milyar 600 milyon avroluk bir paket kabul ettiklerini ifade eden Sanchez, 11 Kasım'dan itibaren faaliyete geçecek ekonomik yardımlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Felaketten zarar görenlerin her bir başvurusuna karşılık konutlar için 20-60 bin avroya, beyaz eşya ve elektronik eşyalar için 10 bin 300 avroya, asansör ve apartman girişlerindeki hasarlar için 37 bin avroya kadar direkt yardım yapılacak. Afetzedelere direkt yardımlar en fazla 30 gün içinde banka hesaplarına yatırılmış olacak. Ayrıca en fazla zararı gören 30 bin kadar KOBİ başta olmak üzere, tüm afetzedelere hükümet garantisinde, Resmi Kredi Enstitüsü tarafından kredi alma kolaylığı sağlanacak. Kredi için toplamda 5 milyar avro ayrıldı. Selden zarar gören araçların tazminatının yüzde 20'si de hükümet tarafından karşılanacak."

Açıklanan yardım paketinin içinde vergi affı veya ertelemesi, olağanüstü fiziksel veya psikolojik hastalık durumlarında maaşının yüzde 75'inin ödenmesi karşılığında ücretli izne çıkma hakkı getirilmesi, felakete uğrayan tüm belediyelerin acil yardım harcamalarının merkezi hükümet tarafından karşılanması gibi maddelerin de olduğunu kaydeden Sanchez, kamu yardımının 4 katına çıkarılacağını, zarar gören tüm kamu binalarının (kültür ve spor salonları dahil) ve yollarının yapımının hükümet tarafından karşılanacağını, ayrıca bölge mahkemelerin de güçlendirileceğini söyledi.

"AB'nin bize yardım etmesinin zamanı geldi"

İspanya'nın bu zamana kadar aciliyet gerektiren afetlerde her zaman Avrupa Birliği'nin (AB) yanında olduğunu da vurgulayan Sanchez, "Şimdi, AB'nin bize yardım etmesinin zamanı geldi." diye konuştu.

Selin etkilediği bölgede normalleşme sağlanıncaya kadar halkın yanında olacaklarını bildiren İspanya Başbakanı Sanchez, halen kayıpların, yıkımların ve eksiklerin olduğunu ifade etti. Önceliklerinin hayat kurtarma, ardından cesetlerin bulunup, kimlik tespitinin yapılıp onurlu bir şekilde cenazesinin teslim edilmesi olduğunu aktaran Sanchez, sokaklarda güvenliğin sağlanması, zarar gören bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışmalarının da öncelik arz ettiğini dile getirdi.

Mevcut durumda Valensiya'da ve diğer afet bölgelerinde 14 bin 898 askerin görev yaptığını ve şimdiye kadar 1309 kişinin hayatını kurtardıklarını aktaran Sanchez, felaket bölgesi ilan edilen yerlerin yüzde 98'inde elektrik sağlandığını, yüzde 68'inde telefon hatlarının çalışır durumda olduğunu ve şimdiye kadar 40 kilometre yol ve 74 kilometrelik demir yolunun temizlendiğini ifade etti.