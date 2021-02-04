İsmet Ekiz’den “TARİFİ YOK”

Ülkemizin genç yeteneklerinden İsmet Ekiz, “Tarifi Yok” isimli duygusal çalışmasıyla gerek ülkemizde, gerek Türkiye’de oldukça dikkat çekti. Yalnızca dinleyicilerin değil, aranje, kompoziyon ve düzenlemesiyle müzisyenlerin de oldukça dikkatini çeken bu çalışmanın sözü, bestesi ve aranjesi tamamen kendisine ait.

İlk single çalışması olan Ne Bileyim Ben’i geçtiğimiz yılın Ekim ayında bizlerle buluşturan Ekiz, radyolarımızda adından sıkça söz ettirmişti. İyi bir besteci, aranjör ve şarkıcı olmasının yanı sıra çok iyi de bir solo gitarist olan İsmet Ekiz, uzun zamandır özlenen rock soundlarını pop-rock, blues-rock tarzlarıyla müzik severlere duyuruyor.

Sanatçı kimliğinin yanında müzik öğretmeni olan Ekiz, iyi gitarcılar yetiştirme yolunda her yaştan öğrencisinin ufkunu açarken, aynı zamanda gençlere, kayıtlarını gerçekleştirdiği Re-Chord stüdyoyu hedef olarak gösterip üretmemek için hiçbir sebeplerinin olmadığı tavsiyesini vermeyi de ihmal etmiyor.

Genç sanatçı, Re-Chord isimli stüdyo’yu kendi gibi müzik üreticilerinin de üretimlerini ortaya çıkarttığı büyük bir fabrika olarak görüp, bu üretimlerin takibinden geri kalınmaması adına başta YouTube olmak üzere tüm sosyal platformlarda “Re-Chord Cyprus”un takip edilmesi gerektiğinin de altını çiziyor.

İsmet Ekiz sosyal medya hesabında da yeni single’ı ile ilgili şu sözlere yer vermişti;

“Tüm heyecanımızla yine karşınızdayız.

2020 yılı hepimiz için, özellikle biz müzisyenler için kabus dolu bir yıldı. 2021 yılı için ise durumlar pek parlak değil. Bir müzisyenin aylarca sahnesiz ve alkışsız kalması, müzisyen olmayan birinin yıllarca sefalet içinde yaşaması gibi bir şey belki de.. Alkışlarınız, çığlıklarınız, hayranlıkla bakan gözleriniz, bizlerle hep bir ağızdan söyleyişiniz o kadar değerli ki bizler için, bu artık su ekmek gibi bir ihtiyaç bizlere…”