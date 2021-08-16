“İşleyebilir çözüm bulunması hedefine bağlıyım”

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Kıbrıs Rum tarafının “Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve işleyebilir bir çözüm bulunması, garantiler olmadan adanın modern bir Avrupa ülkesi haline gelmesi hedefine taahhüdünün devam ettiğini” vurguladı.

Anastasiadis, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamasında, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü hedefleyen, hem denizde hem karada yasa dışı faaliyetlerle, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına karşı yeni oldubittilerle saldırgan bir strateji izlediğini” söyledi.

Anastasiades, “Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarıyla korunan tellerle çevrili Varoşa’nın statüsünün, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve yardımcılarının uygulamakta olduğu Türkiye’nin yayılmacı politikasıyla göz göre göre ihlal edildiğini” kaydetti.

BM Genel Sekreteri’nin gözetiminde özlü görüşmelerin başlamasına izin verecek gerekli koşulları yaratmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Nikos Anastasiadis şöyle devam etti:

“47 yıldan bu yana harcanmakta olan çabalara rağmen şimdi Türkiye’nin uzlaşmazlığı, gerçek bir bağımsız ve egemen devlete götürecek bir çözümün elde edilmesine izin vermemektedir.”

“Son zamanlarda, Mağusa’nın tellerle çevrili bölgesi Varoşa’nın statüsünü değiştirerek statükoyu değiştirmeyi amaçlayan Türkiye’nin yaptıkları, bizim girişimimizle Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği’nin tepkilerine neden olmuştur.”

“Türkiye’nin girişimleri güçlü biçimde kınanmıştır. Aynı zamanda, Kıbrıs sorununa çözümün iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon esasında olması gerektiği tekrarlanmıştır.”

“Biz Kıbrıs’ta, işgali sona erdirecek, garantileri ortadan kaldıracak ve adada yaşayan herkesin barış içinde bir arada yaşayabileceği koşulların yaratılmasını sağlayacak bir çözümü amaçlamaktayız.” (cna)