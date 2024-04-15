“Island Seeds”, New Division’da sahne aldı

Murat OBENLER

Dayanışma Evi (H4C) ile onun altında oluşturulan “United by Sound” programı kapsamında bir araya gelen Kıbrıs’ın dört bir yanından Kıbrıslı gençlerin oluşturduğu müzik kollektifi Island Seeds, ilk albümleri “Beginnings-Başlangıçlar” ile başkentin önemli barlarından olan New Division’da sahne aldı. Vokal ve gitarda Alexis Sunder, vokalde Ezgi Akgürgen, vokal ve flütte Cemre Arca, elektrik gitarda Alexandra Astreou-Karides ve Alexandros Komodromos, elektrik bass gitarda Arman Tatlıcıoğlu ve vurmalılarda Ulaş Öğüç’ten oluşan kadro ile sahneye çıkan Island Seeds başarılı performansları ile beğeni kazandılar. Grubun ilk single olan "Stray Cat" ve daha sonra çıkardıkları albümdeki saykodelik ritimler ve ezoterik şarkı sözlerinden ilham alarak oluşturdukları Akdenizlilik ruhunun yarattığı sesleri, mizahla ironiyi melodik bir şekilde birleştirerek, umut dolu bir kişisel bakış açısıyla yorumlayan grup hem dinamik yapısı hem de keyifli şarkılarıyla seyircilerden büyük alkış aldı.



Yeni konser Mayıs ayında

Grup daha önce Kıbrıs Turu ile adayı dolaşırken yine 29 Kasım 2023 gecesi Lefkoşa Uluslararası Festivali’nde sahne almıştı. Konserler 18 Mayıs’ta Home For Cooperation'da (H4C), 25 Mayıs’ta da Valva köyünde yapılacak.