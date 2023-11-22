Island Seeds müzik kolektifi, ilk albümleri öncesinde yeni bir şarkı yayınladı

Müzik kolektifi Island Seeds, “Who Would Have Thought?” isimli yeni şarkısını yayınladı.

Dayanışma Evi’nden (Home for Cooperation) yapılan açıklamada, şarkının çok değer verilen bir kişiden uzaklaşılması sonucu duyulan yabancılaşma hissi hakkında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs’ın her iki toplumundan 8 kişinin oluşturduğu ve Dayanışma Evi ve Dayanışma Evi’nin “United by Sound” programı yaratıcı direktörü Lefteris Moumtzis tarafından bir araya getirilen Island Seeds’in ilk albümleri “Beginnings”in de, çarşamba günü Lefkoşa Uluslararası Festivali’inde dinleyicilerle buluşacağı belirtildi.

Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn tarafından finanse edilen, 2014-2021 AEB ve Norveç Hibe Programı altındaki Aktif Vatandaşlar Fonu’ndan yararlanan “United by Sound” programı kapsamında desteklenen Island Seeds’e ilişkin ayrıntılı bilginin communications@home4cooperation.info adresinden veya +357 22 445740 / +90 548 834 57 40 telefon numaralarından alınabileceği ifade edildi.