“Islak imza zorunluluğu yok/ SMS kabul edilmeyecektir”

Sağlık Bakanlığı barikatlardan geçişlerle ilgili açıklama yaptı. Geçişler sırasında son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Geçiş noktalarında gösterilecek belgelerde ıslak imzaya gerek olmadığına işaret eden bakanlık, telefona gelen SMS mesajlar kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Bakanlık, geçişlerde gösterilecek PCR test sonuçlarına ait belgelerin Sağlık Bakanlığı’nın resmi web sitesi online bildirim bölümünden veya https://covid-19.gov.ct.tr/ adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebileceği ve raporun dokümanı PDF olarak alınabileceğini duyurdu.