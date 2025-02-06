İskele’de üç işletmenin faaliyetleri hijyen ve sağlık nedenlerinden durduruldu

İskele Belediyesi, hijyen ve sağlık açısından eksiklik tespit ettiği 3 işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Belediyenin Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, gerçekleştirdiği denetimlerde, 1 işletmenin hijyen kurallarına uymadığı, 2 işletmenin de sağlık karnesiz personel çalıştırdığı gerekçesiyle faaliyetini durdurdu.

Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, İskele Belediyesi sınırları içerisindeki arıtma tesislerinde gerçekleştirdiği denetimlerde de, arıtma sistemi doğru çalışmayan iki firmaya ceza kesti.

Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü şikayet hattına 0548 810 11 01 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.