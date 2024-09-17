İskele’de trafik kazası: üç yaralı…

İskele’de bugün, Granel çemberi ile Ünimar çemberi arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında, üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, saat 13.00 sıralarında Edelweiss kavşağında gerçekleşti.

Açıklamaya göre, yönetimindeki KA 4690 KH plakalı araçla Granel çemberi istikametine doğru seyreden Atina Kaplanian (23), dikkatsizce Edelweiss kavşağına dönüş yaptı ve o esnada Ünimar çemberi yönüne doğru seyreden Hakkı Koçak (38) yönetimindeki PN 531 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri Atina Kaplanian ve Hakkı Koçak ile PN 531 plakalı araçtaki yolcu Mehmet Keleş, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hakkı Koçak ve Mehmet Keleş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Atina Kaplanian gözetim altına alındı.