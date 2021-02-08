İskele’de polise PCR testi, tümü negatif

Sağlık Bakanlığı ve İskele Belediyesi’nin iş birliğinde 5 Şubat Cuma günü başlayan ücretsiz PCR testleri devam ediyor.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından yapılan PCR testleri, İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polislerin testlerini tamamlamak için dün de devam etti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, dün 63’ü polis 100 kişiye yapılan testlerle İskele’de test yapılmayan polis kalmadı.

6 ve 7 Şubat tarihlerinde yapılan toplam 200 testin hepsinin negatif çıktığı açıklandı. Bu sabah İskele Belediyesi Düğün Salonu’nda devam eden PCR testlerinde sıra, sokağa çıkma yasağında elzem ihtiyaçların karşılanması amacıyla açık işletmelerde çalışan kişilere geldi.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri bu kapsamda, eczane, fırın, market gibi işletmelerde çalışan personele test yapmaya başladı.

İSKELE’DEN KARPAZ’A TOPLAM 194 POLİSE TEST YAPILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından “İskele’de PCR Testleri Pazar hariç her gün yapılacak” denmesine rağmen, İskele İlçesi’nde görevli polislerin testlerinin tamamlanması amacıyla testler dün de devam etti. İskele’den Karpaz’a, İskele Polis Müdürlüğü bünyesinde çalışan toplam 194 polise yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.

AÇIK İŞLETMELERDE ÇALIŞAN PERSONELE TEST YAPILIYOR

İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nde görevli hemşireler tarafından yapılan PCR testleri, 5,6 ve 7 Şubat tarihlerinde polislere, itfaiyecilere, Sivil Savunma çalışanlarına, İskele Belediyesi’nin sahada olan personeli ile İskele ve 17 köyünün muhtarlarına yapıldı.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri bugünden itibaren sokağa çıkma yasağında elzem ihtiyaçların karşılanması amacıyla açık işletmelerde çalışan kişilere test yapmaya başladı.

Hemşireler bu kapsamda İskele Kaymakamlığı’nda aktif çalışan personelin yanı sıra eczane, fırın, market gibi işletmelerde çalışan personele test yapıyor.