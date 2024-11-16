İskele’de iş kazası, 1 kişi yaralandı

İskele’de iş kazası… 1 yaralı

İskele Long Beach Bölgesinde, dün 15.00 sıralarında bir inşaat şirketine ait şantiyede, Mohammed Sujan (E-34), perde duvar üzerinde kalıp işi yaptığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 3,30 metre yükseklikten zemine düştü.

Polisten yapılan açıklamaya göre, adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, ortopedi servisinde müşahede altına alındı.