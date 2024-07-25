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  3. İskele’de denetim… Bir zeytinyağında tağşiş tespit edildi
İskele’de denetim… Bir zeytinyağında tağşiş tespit edildi

İskele’de denetim… Bir zeytinyağında tağşiş tespit edildi

İskele’deki denetimlerde zeytinyağında tağşiş tespit edildi.

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İskele’deki denetimlerde zeytinyağında tağşiş tespit edildi.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, analizlerde 3 numune ECN 42’ye göre değerlendirildi, numunelerden 2’sinin uygun (tağşişli değil), 1’inin ise tağşişli (uygun değil) olduğu tespit edildi.

Tağşişli zeytinyağı numunesinin üretici/satıcı firması tespit edilemediğinden bu konuda araştırma başlatıldı ve Şimşekler Teşebbüsler Ltd. Otel’den alınan numunenin üreticisinin/satıcısının Hakan Düzgün olduğu belirlendi. Düzgün’e “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası”nın ilgili maddesi uyarınca idari ceza uygulanacağı açıklandı.

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