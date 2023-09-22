İskele ve Mağusa'da hırsızlıktan 5 tutuklu

İskele ve Mağusa’da hırsızlık suçundan beş kişi tutuklandı.

İskele’de 31 Ağustos'ta ve 20-21 Eylül tarihleri arasında inşaat alanından ve ayrıca Topçuköy’de bir şahsa ait toplam iki demir kesme ve bükme makinesinin çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı görülen S.N.(E-36), R.B.(E-42) ve H.A.(E-37) tutuklandı.

Otobüsteki kavgada şoföre ait içinde 30 bin TL olan çanta çalındı

Mağusa’da bir şahsın kullanımındaki otobüste, otobüs şoförü ile aralarında yaşanan tartışma sonucu H.T.T.(E-50) ve N.T.’nin (E-53) otobüs şoförüne ait şoför koltuğu üzerinde bulunan çantayı içerisinde muhafaza edilen 30 bin TL nakit para ile birlikte çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

İzinsiz dedektör bulundurmaktan tutuklu iki kişinin izinsiz eski eser aradığı da tespit edildi

Esentepe’de meydana gelen “izinsiz dedektör bulundurmak” olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede tutuklu bulunan zanlı K.B.(E-38) ve M.D.’nin (E-24) Eylül ayı içinde Alagadi bölgesinin güneyinde, tasarruflarındaki iki detektörle izinsiz olarak eski eser aradıkları tespit edildi.

Lapta'da izinsiz eski eser arama dedektörü ve kanunsuz bıçak taşıyan bir kişi tutuklandı

Lapta’da, S.B.’nin (E-48) kullanımındaki araçta ve kaldığı ikametgahta dün polis tarafından yapılan aramada, toplam yedi bıçak ile bir palayı kanunsuz olarak taşıdığı ve yetkili makamdan izinsiz olarak iki eski eser arama dedektörünü tasarruf ettiği tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Ava kapalı mevsimde av bulunduran kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Dörtyol’da dün C.K.’nin (E-30) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan kontrolde, ava kapalı bir mevsimde yeni öldürülmüş av kuşu olan bir turaç olduğu saptandı. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Göçeri’de yangın

Göçeri köyünde dün Keçili Ovası mevkiindeki dere yatağında meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 1 dönüm alandaki anızlar, 20 alıç ağacı ve 50 metre uzunluğundaki su hortumu yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.