İskele-Ercan yolundaki kaza korkuttu

Ercan-İskele Anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza Ercan-İskele Anayolu'nda bu sabah 07.00 sıralarında meydana gelirken, PZ 789 plakalı araç sürücüsü 46 yaşındaki Rasim Sevindik, batı istikamete doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yolun solundan çıkarak toprak sete çarptı, sonra da 180 cm derinliğindeki hendeğe girip takla atarak sol tarafı üzerinde devrildi.

Kaza sonucu araç sürücüsü 46 yaşındaki Rasim Sevindik, araçta yolcu olarak bulunan 59 yaşındaki Mehmet Emin Balbaros ve 20 yaşındaki Helin Balbaros yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.