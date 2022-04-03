İskele-Ercan yolunda kaza: Biri ağır, 6 yaralı

İskele Ercan anayolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki salon araç çarpıştı, 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, yolcular arasındaki 67 yaşında Nasim Saleemı ağır yaralı olarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralanan yolcular arasında 2 ve 6 yaşlarındaki iki çocuk da yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide; kaza saat 12:30 raddelerinde, İskele Ercan anayolu 1-2 km'leri arasında, İhsan YAZICI (E-49), yönetimindeki GB 898 plakalı salon araç ile İskele istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mohammad Ashfag SALEEMI (E-69) yönetimindeki ZUB 837 plakalı araç ile çarpışmasıyla meydana geldi.

Kazada GB 898 plakalı araç sürücüsü İhsan YAZICI ile ZUB 837 plakalı araç sürücüsü Mohammad Ashfag SALEEMI ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Saira MUFTI (K-34), Soraya MUFTI (K-6), Fazl MUFTI (E-2) hafif ve Nasim SALEEMI (K-67) ağır yaralı olarak Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.