İskele Boğaz'da trafik kazası... 1 yaralı
Gazimağusa - Karpaz anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Gazimağusa - Karpaz anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Ramazan Başarır (E-21), yönetimindeki DS 116 plakalı araçla Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada İskele - Boğaz mevkiinde yolu geçmeye çalışan Hüseyin Özgül'e (E-30) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Özgül, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Ramazan Başarır tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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