“Isınmak bir ihtiyaç… Biz de bu ihtiyaca uygun fiyata cevap veriyoruz”

▶ 3 HD Enterprises Isıtma ve Soğutma Sistemleri direktörü Hasan Tezay, ısınmanın temel tüketimin ardından önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek son dönemde elektrikli ürünler ve tüp gazlı sobalarla ısınmanın maliyetli olduğunu söyledi, odun sobalarına ciddi bir talep olduğunu dile getirdi. Tezay, “3 HD Enterprises firması olarak ısınma ihtiyacını uygun fiyata müşterilerimize sunuyoruz” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

3 HD Enterprises Isıtma ve Soğutma Sistemleri direktörü Hasan Tezay, ısınma ihtiyacının temel ihtiyaçların ardından 2’nci sırada geldiğini, firmalarının bu bakımdan ısınma ihtiyacını “uygun” fiyata getirdiklerini söyledi.

Hasan Tezay, YENİDÜZEN’in her hafta farklı bir firmayla gerçekleştirdiği ‘Sektör Gündemi’ yazı dizisine konuştu, hem içinde bulunduğumuz ekonomik krizi, hem de firma olarak çalıştıkları sektörlerle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Isıtma-soğutma, güvenlikli iskele ve metal-mobilya sistemleri olarak 3 farklı sektörde çalışmalar yaptıklarını anlatan Tezay, farklı farklı sektörlerde olduklarından dolayı her dönemin kendine göre yoğunluğu olduğunu ve durgun dönemlerinin çok olmadığını ifade etti.

İşletme olarak her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını belirten Tezay, “Müşterilerimizden genel anlamda olumlu bir geri dönüş alıyoruz” dedi.

İçinde bulunduğumuz ekonomik krizden de bahseden 3 HD Enterprises direktörü Hasan Tezay, “Çare asgari ücreti artırmak değil, hayatı ucuzlatmak olmalı, denetim yapılmalı ve ithal ürünlere vergilendirme ve fon uygulamasında düzenlemeye gidilmeli” ifadelerini kullandı.

“Çare, asgari ücreti artırmak değil, hayatı ucuzlatmak olmalı”

● “İnsanlarımızın alım gücü çok düştü. Bunun düzeltilmesi için özellikle hükümetimizin tedbirler alması gerekiyor. Tamamen ithal ürünlerle yaşayan bir ülkeyiz ve zaruri ihtiyaçlı olan ürünler adaya girerken vergilendirilme ve fonların iyi değerlendirilmeli. Bunun yanında asgari ücret son dönemde gündemde… Bakıldığı zaman bu asgari ücretle alım gücü iyice düştü ancak çare asgari ücreti artırmak değil, hayatı ucuzlatmak olmalı. Çünkü asgari ücret arttığı zaman herkes zam yapmaya başlayacak. Dolayısıyla gün gelecek, artacak olan asgari ücret yine yetersiz kalacak. Bunu daha önce yaşadık. Bir başka önemli bir kısım, denetim de çok önemli. Sürekli olarak raf denetlemesi yapılacağı söyleniyor ancak uygulamada yapılmıyor.”

“Kar marjımızdan kısıp, erken bağlantılar yaparak ısınma ihtiyacını ucuza sunuyoruz”

● “Ekonomik krizden dolayı her sektörün yaşadığı sorunları elbette ki biz de yaşıyoruz. Isınmak insanlarımız için önemli bir ihtiyaç… Temel ihtiyaçların ardından ısınma ihtiyacı geliyor. Bu ihtiyacı gidermek de bugün elektrik veya tüp gazla pahalıya geliyor. Biz bu anlamda ekonomik krizi de hafifletmek adına en ekonomik sobalardan, en lüks sobalara kadar bir ürün yelpazesi oluşturduk. İnsanların alım gücüne göre ürünlerimiz mevcut. Bu anlamda biz ürünlerimizin bağlantılarını her zaman hem iyi fiyatlar alabilmek için, hem de sezon içerisinde fiyatlarımıza yansıtmamak için yaz ayları içerisinde alıp stok yapıyoruz. Bu yıl içerisinde elimizdeki stoklarla el verdiğince fiyat artışı yapmadan satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Biraz kar marjımızdan kısarak, biraz da erken bağlantılarımızdan dolayı şu anda bizim fiyatlarımız neredeyse Türkiye fiyatlarındadır. Buradaki amaç, hem firma olarak biz kazanalım, hem de müşterilerimize kazandırabilelim... Müşterilerimize, çok fahiş fiyatlarla ürünlerimizi satmaktansa, uygun bir fiyat koyarak alım gücünü de artıracak bir denge yaratmaya çalıştık.”

“3 farklı sektörün içerisindeyiz…”

● “Biz, 3 farklı sektörün içerisindeyiz. Biri, ısıtma-soğutma sistemleri, biri, güvenlikli iskele sistemleri, diğeri de metal-mobilya sistemleridir. Isıtma-soğutma sistemlerinde soba ve klima satışımız var. İskele kalıp sisteminde taşeronlarımıza iskele kiralama ve satışı hizmeti sunuyoruz. Bu ürünlerimiz TSE standartlarında ve iş sağlığı uzmanlarının önerdiği ürünlerdir. Bunun yanında inşaatta çalışmak için tahta kalıplar üretiyoruz. Metal mobilya sistemleri kısmında da özel üretimler, proje işleri ve cafe-veya restoranlar için bahçe mobilyaları yapıyoruz.”

“Sektör çeşidimiz var, durgun dönemimiz pek yok…”

● “Şu anda sezonunda olduğumuz için en çok sobaya bir rağbet var. Son dönemde artan iş kazalarıyla birlikte güvenlikli iskele sistemine de rağbet var. Bunun yanı sıra bahçe evlerinde kampanyamız var. Bahçe evlerinde kampanyamız Kasım ayına kadardı, talep görünce Aralık sonuna kadar uzattık. Bizim sektör çeşidimiz olduğu için durgun dönemimiz pek yok.”

“Kampanyalarımızla insanlarımızın uygun fiyatlara ürünlerimize erişimini sağlıyoruz”

● “Sobada 4 markanın distribütörlüğünü tutuyoruz. Bunlar Türkiye’den SDS ve Sürel markaları, Polonya’dan North Flam markası ve yine Türkiye’den Zaya markası. Zaya elektrikli şöminelerimizdir. Şu an kampanyada olan Sürel grubunun ürünleridir. Yarı döküm ürünler 8 bin 900 TL’den başlıyor. Bu sobalar 100 metrekare alanı ısıtma kapasitesine sahiptir. SDS grubunda da kampanyalı ürünlerimiz vardır. 11 bin TL’den başlayan fiyatlarla tamamen komple döküm (140-150 kilo ağırlığında) sobalarımızdır. Bahçe evinde de 12 bin 900 TL olan fiyatlarımız var. Buradaki amacımız seri üretimle her eve girebilmektir. Kampanyalarımızla insanlarımızın uygun fiyatlara ürünlerimize erişimini sağlıyoruz.”

“Müşteri memnuniyetimiz %95 bandındadır”

● “Müşterilerimizden genel anlamda olumlu bir geri dönüş alıyoruz. Tabii ki, yapılan işlerde küçük sıkıntılar yaşanabilir ancak burada önemli olan hızlı dönüş ve çözüm bulmaktır. Yani siz müşteriye hızlı dönüş ve çözüm sağlamazsanız, bu sefer müşteriniz rahatsız olur. Bizim şu anda müşteri memnuniyetimiz %95 bandındadır. Bunu telefonla arayıp istatiksel olarak da alıyoruz. Bu bakımdan işletme olarak çok mutlu ve gururluyuz.”

Neden yerli üretim? “Çalışanlar kazanıyor, biz kazanıyoruz, toplum kazanıyor…”

● “Bizim toplumumuz çok şey başarabilecek nitelikte ve akıldadır. Yerli üretim olunca şu anda bizim yanımızda 10-12 çalışan varsa bu insanlar da kazanıyor, bizde kazanıyoruz, toplum da kazanıyor. Ama bir ürünü başka ülkeden ithal ettiğiniz zaman sadece tüccar kazanmış oluyor. Yerli üretim ekonomik anlamda da daha uygun fiyatlara gelebiliyor. Bunun örneğini pandemi döneminde de yaşadık. O dönemde konteyner fiyatlarında çok büyük artışlar olmuş, hammadde konusunda sıkıntılar yaşanmıştı. O yüzden her zaman yerli üretimden yanayız.”

Neden 3HD? “Sloganımız hep bir numara olmak…”

● “İnsanların bizi tercih etmesi için, bizi denemesi gerekiyor. Bizim sloganımız her zaman bir numara olmak. Yani hem müşteri memnuniyetinde bir numara olmak, hem kalitede bir numara olmak, hem de fiyatta bir numara olmak. Genel olarak bir sloganımızdır bu… Bizi neden tercih etsinler? Biz, her zaman kaliteli ürünü uygun fiyata sunma arzusundayız ve bunu başarabiliyoruz.”