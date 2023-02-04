Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Sekreteri Asım Akansoy, açıklama yaparak, “Ne azınlık ne de alt yönetim olacağız. Kimse bunu unutmasın, burada haysiyet sahibi bir halk var” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

İsimlerle uğraşmak yerine, halkın önünü açmak için zihniyetinizi değiştiriniz.

Kıbrıslı Türk toplumu ve dünya devletleri, sizin ayrılıkçı tezlerinizi reddediyor.

İsim değişikliği ile sadece kendinizi kandırıyorsunuz.

Kıbrıslı Türklere saygılı olun. Halkımızın iradesi üzerinden siyaset yapmak mıdır, kardeşlik hukuku ?

Bu kadar savrulma artık yeter.

Kıbrıslı Türk halkının varlığını dinamitleyecek her türlü ayrılıkçı tezinizi reddedeceğimizi bir yere not ediniz.

3 yıldır halka zaman kaybettiriyor, 1990’ların şahin tezlerini çeşitli politik gerekçelerle yeni tezler-miş gibi köpürtüyorsunuz.

Vardığınız hiç bir yer yok. Bu zihniyet ile varamayacaksınız da.

Biz…

Ne azınlık ne de alt yönetim olacağız.

Kimse bunu unutmasın, burada haysiyet sahibi bir halk var.