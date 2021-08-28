Işık Kitabevi’nde “Kitap Günleri” başlıyor
30 Ağustos - 11 Eylül arası ders kitapları hariç tüm kitaplarda %10, Işık Kitabevi yayınlarından çıkan kitaplarda ise %20 indirim olacak.
30 Ağustos - 11 Eylül arası ders kitapları hariç tüm kitaplarda %10, Işık Kitabevi yayınlarından çıkan kitaplarda ise %20 indirim olacak.
Kitap fuarı kapsamında verilen Onur Ödülü bu yıl toplum sağlığı alanında ağır sorumluluk üslenen ve mücadele eden tüm doktorlar adına Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne ve yüksek risk altında çalışan hemşireler adına Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ne verilecek.
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile ortak verilen “Edebiyat Hizmet Ödülleri” ise sanatçı - yazar Özden Selenge ve şair - öykücü M. Kansu’ya verilecek.
Ödül töreni pandemi koşullarında sınırlı sayıda katılma gerçekleştirilecek.
Kitap Günleri boyunca Küreselden Yerele Pandemi Yönetimi, Kıbrıslı Türkler Kayıp Özne Mi? - KKTC-TC İlişkileri - ve Pandemide Eğitim Nereye? Başlıklarında paneller gerçekleşecek.
Tüm etkinlikler Işık Kitabevi’nin terasında düzenlenecek. Pandemi koşulları dikkate alıncak.
Onur ödülleri
Bu yılki Onur Ödülleri toplum sağlığı alanında ağır sorumluluk üslenen ve mücadele eden tüm doktorlar adına Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne ve yüksek risk altında çalışan hemşireler adına Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ne verilecek.
Edebiyat hizmet ödülleri
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile ortak verilen “Edebiyat Hizmet Ödülleri” ise bu yıl sanatçı - yazar Özden Selenge ve şair - öykücü M. Kansu’ya verilecek. Ödül töreni pandemi koşullarında sınırlı sayıda katılma gerçekleştirilecek.
Ayrıca kitap günleri boyunca siyasal gelişmeler ve pandeminin farklı boyutlarını konu alan 3 farklı panel gerçekleştirilecek. Ödüllerin verilmesi ve panellerin tümü Işık Kitabevi binası terasında olacak.
Kitap Günleri programı şöyle:
30.08.2021: Ödüllerin verilmesi
Onur ve edebiyat hizmet ödüllerinin takdim edilmesi
Müzik dinletisi: Ezgi Bertiz, Nilay Derviş, Hasan Rahvancıoğlu, Sude Koç
Yena Hacışevki
02.09.2021: Panel: Küreselden Yerele Pandemi Yönetimi
Konuşmacılar: Özlem Gürkut,
Sıla Usar
Jale Refik Rogers
Mertkan Hamit
06.09.2021: Panel: Kıbrıslı Türkler Kayıp Özne Mi? - KKTC-TC İlişkileri -
Moderatör: İlksoy Asım
Konuşmacılar: Ali Baturay,
Yonca Özdemir,
Berkan Tokar
09.09.2021: Panel: Pandemide Eğitim Nereye?
Konuşmacılar: Ahmet Güneyli
Mehmet Hasgüler
Burak Maviş
Tüm konferanslar saat 20:00’de başlayacaktır.