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Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları

Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları

Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları (18 Ocak – 25 Ocak)

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Haftanın İlgi Gören - Okunan Kıbrıs Kitapları:

  • Kıbrıs - Bitmeyen Yaz 1878-2015 Modernleşme Nüfus Kimlik Göç ve Mülkiyet - Mete Hatay - Kalkedon Yayıncılık
  • Bir Sır Adam - 1955/1974 Döneminin Saklı Tarihi - İlter Kırmızı          - Eser Sahibinin Kendi Yayını
  • Crans Montana - Makarios Druşotis - Galeri Kültür Yayınları
  • Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kader Anı Krizden Yıkıma Giden Yol: 1963 – 1964 - Aytuğ F. Plümer  - Kalkedon Yayıncılık
  • Barış Mezarlığı (Rumca - Türkçe)           Niyazi Kızılyürek - Işık Kitabevi Yayınları - Işık Kitabevi

Haftanın İlgi Gören - Okunan Dünya Kitapları:

  • Martı Jonathan Livingston - Richard Bach - Epsilon Yayıncılık
  • Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig            - Domingo Yayınevi
  • Sırlarımız Kadar Hastayız Resetting Metoduyla Şifa Yolculuğu - Bülent Demircioğlu --Destek Yayınları
  • Seninle Başlamadı - Mark Wolynn  - Sola Unitas
  • Atomik Alışkanlıklar - James Clear - Pegasus Yayınları
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