Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları
Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları (18 Ocak – 25 Ocak)
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Haftanın İlgi Gören - Okunan Kıbrıs Kitapları:
- Kıbrıs - Bitmeyen Yaz 1878-2015 Modernleşme Nüfus Kimlik Göç ve Mülkiyet - Mete Hatay - Kalkedon Yayıncılık
- Bir Sır Adam - 1955/1974 Döneminin Saklı Tarihi - İlter Kırmızı - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Crans Montana - Makarios Druşotis - Galeri Kültür Yayınları
- Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kader Anı Krizden Yıkıma Giden Yol: 1963 – 1964 - Aytuğ F. Plümer - Kalkedon Yayıncılık
- Barış Mezarlığı (Rumca - Türkçe) Niyazi Kızılyürek - Işık Kitabevi Yayınları - Işık Kitabevi
Haftanın İlgi Gören - Okunan Dünya Kitapları:
- Martı Jonathan Livingston - Richard Bach - Epsilon Yayıncılık
- Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig - Domingo Yayınevi
- Sırlarımız Kadar Hastayız Resetting Metoduyla Şifa Yolculuğu - Bülent Demircioğlu --Destek Yayınları
- Seninle Başlamadı - Mark Wolynn - Sola Unitas
- Atomik Alışkanlıklar - James Clear - Pegasus Yayınları
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