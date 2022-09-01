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Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları

Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları

Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları

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Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları (24 Ağustos – 31 Ağustos)

 

Haftanın İlgi Gören - Okunan Kıbrıs Kitapları:

  • Kayıp Özne - Kıbrıslı Türklerin Yurdu Neresidir - Niyazi Kızılyürek - Işık Kitabevi Yayınları
  • Ulus Kaçağı-Niyazi Kızılyürek-İletişim Yayınları
  • Gındırık - Şöhret Başaran Howells - Işık Kitabevi Yayınları
  • Kıbrısın En Uzun Yüzyılı - Mete Hatay - Khora Yayınları
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi

 

Haftanın İlgi Gören - Okunan Dünya Kitapları:

  • Seninle Başlamadı - Mark Wolynn  - Sola Unitas
  • Kaplanın Sırtında - İstibdat ve Hürriyet - Zülfü Livaneli - İnkılâp Kitabevi
  • Gece Yarısı Kütüphanesi-Matt Haig-Domingo Yayınevi
  • Her Şey Vaktini Bekler Şems’in Öğrencisi Olmak - Hakan Mengüç  - Destek Yayınları
  • Ağaçtaki Kız - Şebnem İşigüzel - İletişim Yayınları

 

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