Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları
Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları
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Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları (24 Ağustos – 31 Ağustos)
Haftanın İlgi Gören - Okunan Kıbrıs Kitapları:
- Kayıp Özne - Kıbrıslı Türklerin Yurdu Neresidir - Niyazi Kızılyürek - Işık Kitabevi Yayınları
- Ulus Kaçağı-Niyazi Kızılyürek-İletişim Yayınları
- Gındırık - Şöhret Başaran Howells - Işık Kitabevi Yayınları
- Kıbrısın En Uzun Yüzyılı - Mete Hatay - Khora Yayınları
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
Haftanın İlgi Gören - Okunan Dünya Kitapları:
- Seninle Başlamadı - Mark Wolynn - Sola Unitas
- Kaplanın Sırtında - İstibdat ve Hürriyet - Zülfü Livaneli - İnkılâp Kitabevi
- Gece Yarısı Kütüphanesi-Matt Haig-Domingo Yayınevi
- Her Şey Vaktini Bekler Şems’in Öğrencisi Olmak - Hakan Mengüç - Destek Yayınları
- Ağaçtaki Kız - Şebnem İşigüzel - İletişim Yayınları
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