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Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları

Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları

Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları

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Haftanın İlgi Gören - Okunan Kıbrıs Kitapları:

  • Gındırık - Şöhret Başaran Howells - Işık Kitabevi Yayınları
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
  • Kıbrısın En Uzun Yüzyılı - Mete Hatay - Khora Yayınları
  • Askıdaki Egemenlik - Kuzey Kıbrısta De Facto Devletin İnşası  - Rebecca Bryant, Mete Hatay - İletişim Yayınları
  • Salıncak - Cenk Mutluyakalı - Kor Kitap

 

Haftanın İlgi Gören - Okunan Dünya Kitapları:

  • Kaplanın Sırtında - İstibdat ve Hürriyet - Zülfü Livaneli - İnkılâp Kitabevi
  • Seninle Başlamadı - Mark Wolynn  - Sola Unitas
  • Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig            - Domingo Yayınevi
  • Atomik Alışkanlıklar - James Clear - Pegasus Yayınları
  • Naruto 1. Cilt  - Masaşi Kişimoto - Gerekli Şeyler
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