Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları
Işık Kitabevi haftanın ilgi gören-okunan kitapları
A+A-
Haftanın İlgi Gören - Okunan Kıbrıs Kitapları:
- Gındırık - Şöhret Başaran Howells - Işık Kitabevi Yayınları
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Kıbrısın En Uzun Yüzyılı - Mete Hatay - Khora Yayınları
- Askıdaki Egemenlik - Kuzey Kıbrısta De Facto Devletin İnşası - Rebecca Bryant, Mete Hatay - İletişim Yayınları
- Salıncak - Cenk Mutluyakalı - Kor Kitap
Haftanın İlgi Gören - Okunan Dünya Kitapları:
- Kaplanın Sırtında - İstibdat ve Hürriyet - Zülfü Livaneli - İnkılâp Kitabevi
- Seninle Başlamadı - Mark Wolynn - Sola Unitas
- Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig - Domingo Yayınevi
- Atomik Alışkanlıklar - James Clear - Pegasus Yayınları
- Naruto 1. Cilt - Masaşi Kişimoto - Gerekli Şeyler
Bu haber toplam 167 defa okunmuştur
Etiketler : kitap, ışık kitabevi