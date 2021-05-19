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Işık Kitabevi haftanın çok satan kitapları

Işık Kitabevi haftanın çok satan kitapları

Işık Kitabevi 12–19 Mayıs arasında haftanın çok satan kitaplarını paylaştı.

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Işık Kitabevi 12–19 Mayıs arasında haftanın çok satan kitaplarını paylaştı.

 

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Gök Çatının Altında - Fatma Türkoğlu - Işık Kitabevi Yayınları 
  • Kar Uykusu-Neşe Yaşın-Ayrıntı Yayınları
  • Bir Tarafı Uçurum Bir Tarafı Ateş - Abdullah -  Korkmazhan - Baranga Publications
  • Özgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm - Hasan Yıkıcı - Işık Kitabevi Yayınları
  • Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001  Aytunç Şabanlı Işık Kitabevi Yayınları

 

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Veba Geceleri Orhan Pamuk Yapı Kredi Yayınları
  • Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar-Miraç Çağrı Aktaş - İndigo Kitap
  • 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar-Ahu Antmen-Sel Yayıncılık
  • Auschwıtz Dövmecisi 2 - Cilkanın Yolculuğu Heather Morris-Pegasus Yayınları
  • Empedokles’in Dostları-Amin Maalouf-Yapı Kredi Yayınları
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