Işık Kitabevi haftanın çok satan kitapları
Işık Kitabevi 12–19 Mayıs arasında haftanın çok satan kitaplarını paylaştı.
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Işık Kitabevi 12–19 Mayıs arasında haftanın çok satan kitaplarını paylaştı.
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Gök Çatının Altında - Fatma Türkoğlu - Işık Kitabevi Yayınları
- Kar Uykusu-Neşe Yaşın-Ayrıntı Yayınları
- Bir Tarafı Uçurum Bir Tarafı Ateş - Abdullah - Korkmazhan - Baranga Publications
- Özgürleşme Denemeleri - Sol Kimlik Ekoloji ve Konformizm - Hasan Yıkıcı - Işık Kitabevi Yayınları
- Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001 Aytunç Şabanlı Işık Kitabevi Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Veba Geceleri Orhan Pamuk Yapı Kredi Yayınları
- Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar-Miraç Çağrı Aktaş - İndigo Kitap
- 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar-Ahu Antmen-Sel Yayıncılık
- Auschwıtz Dövmecisi 2 - Cilkanın Yolculuğu Heather Morris-Pegasus Yayınları
- Empedokles’in Dostları-Amin Maalouf-Yapı Kredi Yayınları
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Etiketler : kitap, ışık kitabevi