Işık Kitabevi haftanın çok satan kitapları
Işık Kitabevi 13 Ocak – 20 Ocak arasında haftanın çok satan kitaplarını açıkladı.
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Işık Kitabevi 13 Ocak – 20 Ocak arasında haftanın çok satan kitaplarını açıkladı.
- Kıbrıs Türk Siyasal Yaşamında Kamusal Alan ve Kamuoyu - Hasan Erçakıca - Cinius Yayınları
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
- Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
- Serçe - Zeki Erkut - Khora Yayınları
- Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri - M. Ergün Olgun - Efil Yayınevi
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Seyir – Piraye - Mona Kitap Yayınları
- Ne Olduğunu Anlamak İstiyorsan Ne Olmadığına Bak Ruhani Özgürlüğe Ulaşmanın Sekiz Adımı – Patanjali - Destek Yayınları
- Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Metastaz 2 - Cendere - Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan - Kırmızı Kedi Yayınevi
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Etiketler : kitap, Işk Kitabevi