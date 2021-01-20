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Işık Kitabevi haftanın çok satan kitapları

Işık Kitabevi haftanın çok satan kitapları

Işık Kitabevi 13 Ocak – 20 Ocak arasında haftanın çok satan kitaplarını açıkladı.

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Işık Kitabevi 13 Ocak – 20 Ocak arasında haftanın çok satan kitaplarını açıkladı.

  • Kıbrıs Türk Siyasal Yaşamında Kamusal Alan ve Kamuoyu - Hasan Erçakıca - Cinius Yayınları
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
  • Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
  • Serçe - Zeki Erkut - Khora Yayınları
  • Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri - M. Ergün Olgun - Efil Yayınevi

 

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Seyir – Piraye - Mona Kitap Yayınları          
  • Ne Olduğunu Anlamak İstiyorsan Ne Olmadığına Bak Ruhani Özgürlüğe Ulaşmanın Sekiz Adımı – Patanjali - Destek Yayınları
  • Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu            - Remzi Kitabevi
  • Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
  • Metastaz 2 - Cendere - Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan - Kırmızı Kedi Yayınevi     
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