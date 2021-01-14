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Işık Kitabevi haftanın çok satan kitapları

Işık Kitabevi haftanın çok satan kitapları

Işık Kitabevi 6 Ocak – 13 Ocak arasında haftanın çok satan kitaplarını açıkladı.

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Işık Kitabevi 6 Ocak – 13 Ocak arasında haftanın çok satan kitaplarını açıkladı.

 

Haftanın çok satan Kıbrıs kitapları:

  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
  • Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
  • Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri - M. Ergün Olgun - Efil Yayınevi
  • Serçe - Zeki Erkut - Khora Yayınları
  • Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları

 

 

Haftanın çok satan Dünya kitapları:

  • Loka Mata - Seneye Yine Gel - Handan Haktanırlar - Luna Yayınları
  • Venüs  - Şebnem İşigüzel - İletişim Yayınları
  • Harry Potter ve Felsefe Taşı (1. Kitap) - J. K. Rowling - Yapı Kredi Yayınları
  • Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu            - Remzi Kitabevi
  • Metastaz 2 - Cendere            - Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan - Kırmızı Kedi Yayınevi     

 

 

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