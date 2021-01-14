Işık Kitabevi haftanın çok satan kitapları
Işık Kitabevi 6 Ocak – 13 Ocak arasında haftanın çok satan kitaplarını açıkladı.
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Işık Kitabevi 6 Ocak – 13 Ocak arasında haftanın çok satan kitaplarını açıkladı.
Haftanın çok satan Kıbrıs kitapları:
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
- Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
- Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri - M. Ergün Olgun - Efil Yayınevi
- Serçe - Zeki Erkut - Khora Yayınları
- Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları
Haftanın çok satan Dünya kitapları:
- Loka Mata - Seneye Yine Gel - Handan Haktanırlar - Luna Yayınları
- Venüs - Şebnem İşigüzel - İletişim Yayınları
- Harry Potter ve Felsefe Taşı (1. Kitap) - J. K. Rowling - Yapı Kredi Yayınları
- Madalyonun İçi - Bir Psikiyatrın Not Defterinden - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Metastaz 2 - Cendere - Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan - Kırmızı Kedi Yayınevi
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