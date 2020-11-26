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Işık Kitabevi haftanın çok satan kitapları

Işık Kitabevi haftanın çok satan kitapları

Işık Kitabevi haftanın (18 Kasım – 25 Kasım) çok satan kitaplarını açıkladı.

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Işık Kitabevi haftanın (18 Kasım – 25 Kasım) çok satan kitaplarını açıkladı.

Haftanın çok satan Kıbrıs kitapları:

  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
  • Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
  • Darbe ve İstila Günleri - Kıbrıs Kissinger’in Ağlarında - İbrahim Aziz - İnkılapçı Yayınları
  • Safir - Yegâne Aşk 2 - Kemal B. Caymaz - Işık Kitabevi Yayınları         
  • Ahir Zaman Alemi             - Halil Karapaşaoğlu - Buffer Zone Press

 

Haftanın çok satan dünya kitapları:

  • Başarıda Gururu Felakette Ümitsizliği Yenmeliyiz – Mustafa Kemal Atatürk – Destek
  • Son Cüret - Yılmaz Özdil - Sia kitap
  • En Hüzünlü Eylül - Osman Balcıgil - Destek Yayınları
  • Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu            - Remzi Kitabevi
  • Sardalya Mevsimi  - Tevfik Aytekin - Büyükada Yayıncılık

 

 

 

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