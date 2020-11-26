Işık Kitabevi haftanın çok satan kitapları
Işık Kitabevi haftanın (18 Kasım – 25 Kasım) çok satan kitaplarını açıkladı.
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Işık Kitabevi haftanın (18 Kasım – 25 Kasım) çok satan kitaplarını açıkladı.
Haftanın çok satan Kıbrıs kitapları:
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
- Salıncak – Cenk Mutluyakalı – Kor Kitap
- Darbe ve İstila Günleri - Kıbrıs Kissinger’in Ağlarında - İbrahim Aziz - İnkılapçı Yayınları
- Safir - Yegâne Aşk 2 - Kemal B. Caymaz - Işık Kitabevi Yayınları
- Ahir Zaman Alemi - Halil Karapaşaoğlu - Buffer Zone Press
Haftanın çok satan dünya kitapları:
- Başarıda Gururu Felakette Ümitsizliği Yenmeliyiz – Mustafa Kemal Atatürk – Destek
- Son Cüret - Yılmaz Özdil - Sia kitap
- En Hüzünlü Eylül - Osman Balcıgil - Destek Yayınları
- Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
- Sardalya Mevsimi - Tevfik Aytekin - Büyükada Yayıncılık
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