İsias’ta yaşamını yitiren Çetintaş’ın dedesi, hayata veda etti
İsias Otel enkazın hayatını kaybeden kafile arasında olan YDÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü, Öğretim görevlisi Osman Çetintaş’ın dedesi Osman Talaykurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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İsias Otel enkazın hayatını kaybeden kafile arasında olan YDÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü, Öğretim görevlisi Osman Çetintaş’ın dedesi Osman Talaykurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede tedavi gören Osman Talaykurt, torununu kaybetmesinin ardından kısa bir süre sonra yaşama gözlerini yumdu.
Talaykurt’un, bugün öğle namazı sonrası Yeniboğaziçi Kabristanlığı’na defnedileceği öğrenildi.
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