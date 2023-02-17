İsias Otel'in yöneticilerinden Efe Öztürk gözaltına alındı

Adıyaman'da Kıbrıslı Türk öğrenci, öğretmen ve velilerin yanında onlarca kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması çerçevesinde, otelin yöneticilerinden Efe Bozkurt gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 1 kişi daha gözaltına alındı.

Önceki gün İsias Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt ve oğlu Fatih Bozkurt gözaltına alınmıştı.



Jandarma ekipleri son olarak otel yöneticisi olan Efe Bozkurt'u gözaltına alarak, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.