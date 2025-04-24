Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davası 16 Temmuz’a ertelendi. Sanıkların tutuklanması talepleri ise reddedildi.

Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin ilk duruşması bugün yapıldı. Mahkeme, ara kararını saat 18.40’ta açıkladı. Buna göre, dava 16 Temmuz’a ertelenirken, sanıkların tutuklanması talepleri reddedildi. Sanıkların duruşmalarda hazır bulunmalarına ve adli kontrol şartlarının devamına karar verildi.

Dönemin belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulması ve mahkemede tanık olarak dinlenmesi de reddedilirken, davanın Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen davayla birleştirilmesinin istinaf sürecinin devam etmesi gerekçesiyle kabul edilmedi.

Mahkeme ayrıca, kamu görevlilerinin kusurlarının tespiti için Dokuz Eylül Üniversitesi’nden bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.