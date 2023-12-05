İsias Otel’in sorumluları mahkemeye çıkarılıyor…

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve aralarında Şampiyon Melekler’in de bulunduğu 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in sorumluları 3 Ocak 2024’te yargıç karşısına çıkarılıyor.

BirGün gazetesinde yer alan habere göre ilk duruşma 3 Ocak Çarşamba günü görülecek.

Deprem suçluları, Kıbrıs Türk halkının talebi haline gelen “olası kast” yerine 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası öngören "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla yargılanacak.

17 Kasım'da hazırlanan iddianamede, sanıkların kusurlu olduğuna ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen bilirkişi raporuna yer verilmişti.

Raporda, dosya kapsamında kolon ve kirişlerin etriye aralıkları, kanca özellikleri, bindirme boyları, ankraj ve kenetleme boylarıyla ilgili eksikliklerin bulunduğu, donatı detayı eksikliklerinin binanın yıkılma nedenlerinden biri olabileceği, beton basınç dayanımlarının TS EN 13791 standardındaki değerlendirme kriterlerine göre gerekli şartları sağlamadığının tespit edildiği belirtilmişti.

Sanıkların, binanın yapım tarihinde geçerli olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları ifade edilen iddianamede, dönem itibarıyla bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu kaydedilmişti.