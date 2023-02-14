İsias Otel’in sahibinin tutuklandığı iddiaları asılsız çıktı

Türkiye’deki depremin ardından “tuzla buza” dönen ve Kıbrıs kafilesinden 35 cana mal olan Adıyaman’daki İsias Otel’in sahibinin Türkiye’de tutuklandığı yönündeki iddialar asılsız çıktı…

Türk medyasında çıkan iki haberde de kaynağın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı olması tepki topladı.

Arıklı’nın, gazetelerden birinde çıkan röportajında “otel sahibinin tutuklandığını” söylediği, diğerinde ise “tutuklanmasının an meselesi olduğunu” dediği görüldü.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, “otel sahibinin tutuklandığı” yönünde bir ifade kullanmadığını, “tutuklanmasının an meselesi olduğunu” söylediğini ancak röportajı yapan gazetecinin bunu yanlış anladığını iddia etti.

Arıklı, “Henüz teyit etmediğimiz bir bilgiye göre tutuklandı. Ancak bu konuda resmi açıklama alamdık. İlgili şahsın yurtdışına çıkışı yasaklanmış durumda. En geç bir iki güne yakalanır” dedi.