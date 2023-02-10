İsias Otel’de çalışmalar sürüyor

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde 5. gününe girildi.

Adıyaman’da Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin yer aldığı İsias Otel enkazında kafilenin tamamına ulaşmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Önceki gün Beden Eğitimi Öğretmeni ve antrenör Pamir Konuklu ile Müdür Muavini İbrahim Yakula’nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından dün önce öğrenci Doruk Akın, ardından Duygu Kalaycı ve kızı Lavin Kalaycı, Özgür İçme, Fahri Arkar ve Alp Akın’ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Başbakanlık 00.05’te yaptığı son resmi açıklamada toplam kaybın 12’e yükseldiğini duyurmuştu.

Aileler ve yaşamını yitiren 10 kişinin cenazesi saat 03.30’da Adıyaman – Ercan seferi ile adaya getirilirken Adıyaman’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada enkaz kaldırma çalışmalarının iki güne kadar tamamlanacağını ifade etmişti.