İsias Otel soruşturmasında yeni gelişme

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaza dönen ve 35’i Kıbrıs kafilesinden olmak üzere toplamda 65 kişiye mezar olan Adıyaman’daki İsias Otel’e ilişkin Türkiye’de süren soruşturmada, 3 buçuk aydır hakkında yakalama kararı bulunan bir mühendis dün tespit edilerek tutuklandı, ardından da “adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu gelişme, Kıbrıs’ın kuzeyindeki hukuk camiasında tedirginliğe yol açtı.

Yaklaşık 3 buçuk aydır aranan ve binanın inşaat mühendislerinden biri olduğu ifade edilen şahıs ile ilgili Savcılığın “yaşını” gerkeçe gösterek, ispati vücut ve yurtdışı yasağını içeren adli kontrol talep ettiği, mahkemenin de bunu kabul ederek serbest bıraktığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer mühendisin, yargılanmayı tutuklu beklediği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan, soruşturmanın takipçilerinden DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Nurcan Gündüz, “Söz konusu şahsa yaklaşık 3 aydır ulaşılamıyor, sonra da adli kontrol tedbirinin yeterli olacağı düşüncesiyle serbest bırakılıyor. Tamam, tutuklanması zorunlu bir tedbir değil ama eğer dosyada kilit rolde olduğu tespit edilirse ve yine bulunamazsa ne olacak?” diye sordu.

“Bu insan, her şeye rağmen 3 aydır kaçıyordu” diyen Gündüz, “bir hukukçu olarak tedirginlik yaşadığını ve söz konusu bilgileri barolara da bildirdiğini ifade etti.