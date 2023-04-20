İsias Otel soruşturmasında yeni gelişme…

İsias Otel davasında yeni bir gelişme yaşandı…

Adıyaman Savcılığı, depremde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarından ve yaralananlardan ifade alınması için KKTC Başsavcılığı’ndan, soruşturma amaçlı bir savcı görevlendirilmesini talep etti.

Söz konusu adli yardımlaşma talebinin, KKTC Başsavcılığı tarafından kabul edildiği ve bir savcının görevlendirildiği öğrenildi.

Bu kapsamda, İsias Otel’de yitirilen canların Kıbrıs’ın kuzeyindeki yakınlarından, yaralılardan ifade alınacak, ilgili tüm delil ve raporlar hazırlanarak Adıyaman Savcılığı’ndaki soruşturma dosyasına eklenecek.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Mağusa Baro Başkanı Avukat Mine Vahit, bu sürecin olumlu bir gelişme olduğunu, soruşturmanın devam ettiğinin bir göstergesi olarak algılanması gerektiğini söyledi.

Avukat Vahit, yaklaşık 1 aydır söz konusu gelişmenin yaşanmasını beklediklerini de belirtti.