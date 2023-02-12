İsias Otel için “ceza soruşturması” duyuruldu

Mağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı sporcuları, öğretmen ve velilerine mezar olan Adıyaman’daki İsias Otel hakkında “ceza soruşturması” başlatıldığı duyuruldu.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“KKTC Hükümetinin aldığı karar uyarınca KKTC Dışişleri Bakanlığı Lefkoşa Büyükelçiliğimiz kanalıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak yetkili makamların soruşturma açması konusunda girişimde bulunulmasını istemişti.

TC Dışişleri Bakanlığımız da derhal Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazarak gereğini talep etmişti.

Ceza soruşturması açılmıştır. Enkazdan numuneler alınmıştır. Adli süreç başlamıştır.

Yıkılan ve canlarımıza mezar olan tüm yapılarla ilgili bir yandan arama kurtarma ekiplerimiz fedakarca çalışmaya devam etmekte diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti adli makamları mesai gün ve saatiyle sınırlı olmadan soruşturma işlemlerini yürütmektedir.”

3 Şubat’ta İsias Hotel’e yerleşen 39 kişilik kafilede, 12-14 yaşlarında 25 sporcu, 9 veli, 1 öğretmen, 2 müdür muavini ve 2 antrenör bulunuyordu.

6 Şubat sabahı Kıbrıs saati ile 03.17’de meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremden sadece 4 veli ile 1 müdür yardımcısı kurtulabildi.