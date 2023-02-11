İsias Otel enkazında bir cansız bedene daha ulaşıldı...

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayısı 25’e yükselmiş oldu.

Türkiye genelinde deprem sonucu hayatını kaybeden KKTC vatandaşı sayısı ise 38’e yükseldi.

Açıklamada, arama çalışmaları devam edilen 10 kişinin daha olduğu belirtildi.

Başbakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan birinin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Kardeşimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.

Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 25’e yükselmiştir. Türkiye geneli kayıp sayımız 38, arama çalışmaları devam eden kişi sayımız ise 10'dur.”