"İsias Otel dosyasında gizlilik kararı yok"

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, " Kahramanmaraş merkezli depremlerden yıkılan binalara ilişkin, İsias Otel dahil, hiçbir dosyada gizlilik kararı olmadığını açıkladı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, depremlerde yıkılan Grand İsias Otel'in dosyasında gizlilik kararı getirildiğine ilişkin haberler çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca deprem soruşturması kapsamında yürütülen Grand İsias Otel dosyası da dahil herhangi bir dosyada gizlilik kararı bulunmadığı hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı.