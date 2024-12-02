İsias Otel davasının beşinci duruşması için heyet yola çıktı

Serap ŞAHİN

İsias Otel davasının beşinci duruşması; Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının ailelerinin katılımıyla, yarın Türkiye saati ile 10.00’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşmayı izlemek üzere Şampiyon Meleklerin aileleri, Başbakan, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite üyeleri, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet, Gaziantep üzerinden Adıyaman’a gitmek üzere yola çıktı.