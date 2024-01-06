İsias Otel Davası'nda sıcak gelişme

Serap ŞAHİN

Avukat Devrim Güngör, üç avukat adına beyanda bulundu. Tüm sanıkların olası kast ile yargılanmaları gerektiğine işaret eden Güngör, kolonların kesildiğini kanıtlayamadıklarını ancak gerçeklerin ortada olduğunu belirtti.

Savcılık mütalaası öncesi beyanda bulunan müşteki vekillerinden Avukat İlayda Kodik, meslektaşları gibi sanıkların olası kastla yargılanması gerektiğini söyledi.

Malzeme seçiminden demirlerin bağlanma biçimine kadar binada sorunların olduğuna dikkat çeken Kodik, Ahmet Bozkurt’un duruşma boyunca “inşaatı kendisinin yaptığını” söylediğine dikkat çekti.

Avukat Kodik, Ahmet Bozkurt’un kendisine sorulan sorulara doğru dürüst cevap veremediğini, kaçamak yanıtlarda bulunduğunu ve sürekli “bilmiyorum” diye konuştuğunu dile getirdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamını, diğer kişilerin de tutuklanmasını talep eden Kodik, mahkemeden “emsal” teşkil edecek bir karar çıkmasını beklediklerini söyledi.

Dava yarın saat 10:00'a ertelendi.