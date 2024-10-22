İsias Otel Davası’nda sanık avukatlarının savunmaları, ortamı gerdi

Sanık avukatlarının savunmaları sırasında mahkemede tansiyon yükseldi, kolluk güçleri çağrıldı, ses yükselten herkesin dışarı çıkarılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda duruşmaya, 13.00’te devam etmek üzere ara verildi.

Mahkemede konuşan Ahmet ve Fatih Bozkurt’un avukatı, “1 aydır tutuklu bulunan müvekkilimin, tedbir değil cezalandırmaya döndüğü için tahliyesini ediyoruz” dedi, “yan binalar yıkılmadı” savunması yaptı.

Bunun üzerine Şampiyon Meleklerin aileleri savunmaya tepki gösterdi, göz yaşlarına boğuldu, tansiyon yükseldi.

Mahkeme Başkanı kolluk görevlilerine, taşkınlık çıkaran ses yükselten herkesin dışarı çıkarılmasına emretti.

Mahkeme Başkanı duruşmanın saat 13:00’te devam etmek üzere ara verdi.