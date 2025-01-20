İsias Otel davasında gerekçeli karar açıklandı
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının kısa kararı 24 Aralık 2024 tarihinde açıklanmıştı.
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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının kısa kararı 24 Aralık 2024 tarihinde açıklanmıştı.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, gerekçeli kararın bugün yayınlandığını duyurdu.
Karakaya, gerekçeli karara ilişkin yarın saat 13.00’da Barolar Birliği’nde basın açıklaması yapılacağını kaydetti.
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Etiketler : isias otel, şampiyon melekler